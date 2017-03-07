СМИ: Хамес Родригес готов переподписать контракт с "Реалом", если Иско уйдет из команды

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может подписать новый контракт с "Королевским клубом", утверждает AS. Хавбек, который нерегулярно появляется в стартовом составе, готов заключить новое соглашение, если команду покинет Иско.
Действующее соглашение 25-летнего колумбийца рассчитано до 2018 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 23 матча, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Ранее сообщалось, что в переходе Хамеса заинтересован "Интер".
RobertH
Эта латиноамериканские дети трущоб всех уже утомили.Этот Хамис ещё будет ставить условия в Реале?Он кто,Криштиану?Или Бейл?Скудные показатели по игре и много понтов,как обычно.Погуляет по Европе и вернется через пару лет к себе домой.Ну или в РФПЛ типа.На Китай не тянет,нет рейтинга,увы.
09:07