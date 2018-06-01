СМИ: Хамес хочет вернуться в "Реал" после увольнения Зидана

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", хочет вернуться в Мадрид, утверждают испанские СМИ. Такое решение связано со вчерашней отставкой Зинедина Зидана​ с поста главного тренера "королевского клуба".

26-летний колумбиец получал мало игрового времени под руководством французского специалиста, поэтому отправился в двухлетнюю аренду в Мюнхен. Хавбек уже сообщил о своем желании вернуться в стан "сливочных" агенту Хорхе Мендешу.

В минувшем сезоне Хамес провел 39 матчей в составе "Баварии", забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.