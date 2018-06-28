СМИ: Халилович перейдет в "Милан"

Полузащитник Ален Халилович станет игроком "Милана", сообщает calciomercato.it. Футболист принадлежит "Гамбургу", а в прошлом сезоне выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды.

Сумма трансфера составит два-три миллиона евро. Хорват завтра пройдет медобследование перед подписанием контракта.

22-летний хавбек в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Лас-Пальмас" в ла лиге и забил два мяча при двух голевых передачах.