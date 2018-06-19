СМИ: Гути продлил контракт с "молодежкой" "Реала"

Бывший полузщитник "Реала" и сборной Испании Гути, который в настоящее время возглавляет "молодежку" мадридцев, продолжит занимать этот пост, сообщает Football Espana. По информации источника, новое соглашение рассчитано на два года.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что экс-хавбек может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера "Реала". В середине июня на эту должность был утвержден Хулен Лопетеги.

Напомним, Гути выступал за "королевский клуб" с 1995 по 2010 год. Он возглавляет "кастилью" с 2013 года.