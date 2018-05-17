СМИ: Гризманн перейдет в "Барселону" в ближайшие две недели

"Барселона" приобретет форварда "Атлетико" Антуана Гризманна до начала чемпионата мира-2018, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, каталонский клуб намерен подписать француза в ближайшие две недели, чтобы оформить сделку до начала турнира. У игрока есть право отказаться от перехода, но в таком случае он должен будет заплатить штраф в 20 миллионов евро. При этом "Барса" хочет сохранить хорошие отношения с "Атлетико".

Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу согласен заплатить за трансфер 115-120 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте - 100 миллионов. Если клубы не договорятся, у каталонцев будет право выкупить футболиста за эту сумму вне зависимости от согласия "матрасников.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 31 матч в чемпионате Испании и забил 19 мячей при девяти голевых передачах.