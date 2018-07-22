СМИ: Гарет Бэйл отменил свадьбу из-за отца невесты

28-летний полузащитник "Реала" Гарет Бэйл, а также его невеста 26-летняя Эмма Риз-Джонс отменили свадьбу, которая должна была состояться этим летом в Италии, информирует The Sun. Причиной стали разногласия девушки со своим отцом. Как отмечается, ранее мужчина отсидел шестилетний срок в тюрьме за международное мошенничество на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов.

По мнению Риз-Джонс, перенос свадьбы поможет наладить отношения с отцом, а также вернуть физическую форму после рождения третьего ребенка. Напомним, в мае у пары родился сын (также у них две дочери). Гарет и Эмма познакомились еще в детстве – они учились в одной школе Whitchurch High School в Кардиффе.