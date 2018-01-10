СМИ: футболисты "Реала" выступили против Роналду

В "Реале" назревает конфликт между игроками, сообщает Diario Gol. По информации источника, футболисты мадридского клуба выступают против нападающего Криштиану Роналду.

Первым, кто высказал свое недовольство в адрес форварда сборной Португалии, стал Иско. Испанца поддержали Серхио Рамос, Марко Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.

Отмечается, что перечисленные игроки устали от эгоизма португальца.