15:21 | Футбол — Испания

СМИ: футболисты "Реала" выступили против Роналду

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В "Реале" назревает конфликт между игроками, сообщает Diario Gol. По информации источника, футболисты мадридского клуба выступают против нападающего Криштиану Роналду.

Первым, кто высказал свое недовольство в адрес форварда сборной Португалии, стал Иско. Испанца поддержали Серхио Рамос, Марко Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.

Отмечается, что перечисленные игроки устали от эгоизма португальца.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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muchacho

Ну наконец-то!

15:58

Семь ветров

"Diario Gol: Криштиану Роналду начал встречаться с якуткой . ... Об этом сообщает испанский портал Diario Gol." (с)------------------------------Понятно, очень серьезный портал))

15:47

Serenky25

Это правда! И вот почему...Приходите, будет интересно...(((:

15:44

shpasic

Diario Gol зарегистрированы в Барселоне, судя по их сайту)

15:28