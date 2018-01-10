СМИ: футболисты "Реала" выступили против Роналду

В "Реале" назревает конфликт между игроками, сообщает Diario Gol. По информации источника, футболисты мадридского клуба выступают против нападающего Криштиану Роналду.
Первым, кто высказал свое недовольство в адрес форварда сборной Португалии, стал Иско. Испанца поддержали Серхио Рамос, Марко Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.
Отмечается, что перечисленные игроки устали от эгоизма португальца.
- Реал (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Серхио Рамос
- Иско Аларкон
- Лукас Васкес
- Марко Асенсио
- Дани Себальос
muchacho
Ну наконец-то!
15:58
Семь ветров
"Diario Gol: Криштиану Роналду начал встречаться с якуткой . ... Об этом сообщает испанский портал Diario Gol." (с)------------------------------Понятно, очень серьезный портал))
15:47
Serenky25
Это правда! И вот почему...Приходите, будет интересно...(((:
15:44
shpasic
Diario Gol зарегистрированы в Барселоне, судя по их сайту)
15:28