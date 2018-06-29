СМИ: Фернандо Торрес может перейти в японский клуб

Экс-форвард "Атлетико" Фернандо Торрес ведет переговоры о переходе в японский клуб "Саган Тосу", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом. Японские СМИ при этом сообщают, что договоренность о переходе уже достигнута. По их данным, испанец подпишет контракт на три сезона с зарплатой в 6,2 миллиона евро в год.

"Саган Тосу" на данный момент занимает 15-е место из 16 команд высшего дивизиона чемпионата Японии. 34-летний нападающий в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Атлетико" и забил десять мячей при двух голевых передачах.