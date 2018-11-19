СМИ: Фермален намерен покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Томас Фермален хочет покинуть клуб, утверждает El Mundo Deportivo. Контракт 33-летнего бельгийца с сине-гранатовыми истекает следующим летом.

"Барселона" не собирается продлевать соглашение с Фермаленом. Игрок ведет переговоры с английскими клубами, в частности, с "Уотфордом" и "Саутгемптоном", которые рассчитывают подписать его на правах свободного агента.

Фермален выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе каталонского клуба он трижды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Фермален в текущем сезоне провел 3 матча за "Барселону" и получил одну желтую карточку.

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