СМИ: Фалькао обвинен в финансовом мошенничестве и заплатит 9 миллионов евро

Испанский суд признал нападающего "Монако" Радамеля Фалькао виновным в финансовом мошенничестве и приговорил его к 16 месяцем тюрьмы и к уплате девятимиллионного штрафа, сообщает Marca.

Как отмечает издания, согласно испанскому законодательству, тюрьма грозит лишь тем, кто был приговорен к более чем двухгодичному сроку, поэтому Фалькао отделается только штрафом.

Дело Фалькао касается того периода, когда колумбиец играл за "Атлетико", с 2011 по 2013 годы. Нападающий был признан виновным в сокрытии доходов и финансовых махинациях: в 2012 на сумму более 822 тысяч евро и в 2013 на сумму более 4 миллионов евро.