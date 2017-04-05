СМИ: "Эльденсе" кроме "Барселоны Б" сдал матчи еще 4 клубам

"Эльденсе" не только с "Барселоной Б" провел договорной матч, утверждает Cope. По информации источника, поединки третьего по силе дивизиона Испании против "Вильярреала Б" (0:4), "Атлетико Балеарес" (0:5), "Корнельи" (1:3) и "Гавы" (0:1) носили неспортивный характер. За эти пять встреч "Эльденсе" заработал 200-500 тысяч евро.

По предварительным данным, организаторами договорных матчей являются итальянская и китайская криминальные группировки.

Напомним, вчера нападающий "Эльденсе" Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника помогли "Барселоне Б" победить в минувшие выходные со счетом 12:0. Позже главный тренер команды Филиппо ди Пьеро был арестован по обвинению в коррупции.