СМИ: Экс-наставник "Зенита" может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может стать главным тренером "Реала", утверждает RMC Sport. 40-летний специалист сейчас является свободным, его последним местом работы был китайский "Шанхай СИПГ".

Ранее сообщалось, что другими кандидатами на пост наставника "королевского клуба" являются Антонио Конте, Маурисио Покеттино и Лоран Блан.

Напомним, 31 мая Зинедин Зидан объявил о своей отставке с поста главного тренера мадридского клуба.

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год. Под его руководством петербургская команда выигрывала чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.