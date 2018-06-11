14:49 | Футбол — Испания

СМИ: Экс-наставник "Зенита" может возглавить "Реал"


Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может стать главным тренером "Реала", утверждает RMC Sport. 40-летний специалист сейчас является свободным, его последним местом работы был китайский "Шанхай СИПГ".

Ранее сообщалось, что другими кандидатами на пост наставника "королевского клуба" являются Антонио Конте, Маурисио Покеттино и Лоран Блан. 

Напомним, 31 мая Зинедин Зидан объявил о своей отставке с поста главного тренера мадридского клуба. 

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год. Под его руководством петербургская команда выигрывала чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. 

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