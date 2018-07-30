СМИ: Динь перейдет в "Эвертон"

Защитник "Барселоны" Люка Динь станет игроком "Эвертона", сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Ранее "Барса" объявила, что он получил разрешение на переговоры с другими командами.

По имеющейся информации, француз в ближайшее время оформит переход в английский клуб. Он выступает за "Барселону" с 2016 года. Тогда каталонцы заплатили за него "ПСЖ" 16,5 миллиона евро. В составе команды 25-летний защитник провел 46 матчей, в которых забил два мяча.