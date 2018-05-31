СМИ: Дешам посоветовал Гризманну остаться в "Атлетико"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал нападающему команды Антуану Гризманну остаться в "Атлетико", сообщают французские СМИ.

По данным RMC, тренер считает, что футболисту лучше быть лидером "Атлетико", чем рисковать оказаться не на ведущих ролях в "Барселоне". Впрочем, часть игроков сборной Франции считает, что форварду лучше перейти в "Барсу".

Отмечается, что сам игрок еще не принял окончательное решение.