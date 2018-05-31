23:30 | Футбол — Испания

СМИ: Дешам посоветовал Гризманну остаться в "Атлетико"


Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал нападающему команды Антуану Гризманну остаться в "Атлетико", сообщают французские СМИ.

По данным RMC, тренер считает, что футболисту лучше быть лидером "Атлетико", чем рисковать оказаться не на ведущих ролях в "Барселоне". Впрочем, часть игроков сборной Франции считает, что форварду лучше перейти в "Барсу".

Отмечается, что сам игрок еще не принял окончательное решение.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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