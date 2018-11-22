СМИ: Дембеле страдает от игромании и злоупотребляет фастфудом

Издание Goal.com опубликовало некоторые детали поведения нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Ранее стало известно, что в клубе недовольны его отношением к работе.

Сообщается, что футболист слишком много времени проводит за видеоиграми, в том числе в неподходящие для этого часы. Кроме того, он не соблюдает диету. Француз употребляет много фастфуда и игнорирует здоровую пищу. Он регулярно опаздывает на тренировки и другие командные мероприятия, а также до сих пор плохо говорит на испанском языке.

Ранее сообщалось, что "Барса" предъявила Дембеле ультиматум. 21-летний француз будет отстранен от игры, если продолжит проявлять недисциплинированность и опаздывать на собрания и тренировки.

В текущем сезоне футболист провел 15 матче за "Барселону" и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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