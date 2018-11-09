СМИ: Будущее Солари в "Реале" решится в понедельник

Будущее исполняющего обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари решится в понедельник, утверждает AS. Именно в этот день мадридский клуб будет обязан определиться с постоянным тренером: правила позволяют и.о. руководить командой не более 15 дней.

Под руководством Солари "Реал" провел три матча и во всех из них одержал победы. Президент мадридского клуба Флорентино Перес примет решение о будущем 42-летнего специалиста после встречи 12-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который состоится в воскресенье.

Напомним, "Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера 29 октября после поражения в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:5).

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера мадридского клуба претендуют Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

"Реал" после 11 туров занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 17 очков.

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