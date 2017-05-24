СМИ: Брайда сказал, что Куман возглавит "Барселону". ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:10 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Брайда сказал, что Куман возглавит "Барселону"

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Директор "Барселоны" Ариедо Брайда рассказал, что новым главным тренером будет наставник "Эвертона" Роналд Куман, утверждает sport.es. По данным источника, функционер якобы объявил об этом узкому кругу лиц, из которого и произошла утечка. Информация о словах Брайды дошла до журналиста Жоана Батиста Пастора, который и распространил ее.

Ранее предполагалось, что новым наставником "Барселоны" станет Эрнесто Вальверде, который как раз покинул пост главного тренера "Атлетика".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

У Кумана в Испании плохая тренерская репутация.С какого перепугу его назначат в Барселону?! Глупости.

12:52

shpasic

Куман возглавит Барселону вместо Слуцкого

12:26