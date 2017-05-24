СМИ: Брайда сказал, что Куман возглавит "Барселону"

Директор "Барселоны" Ариедо Брайда рассказал, что новым главным тренером будет наставник "Эвертона" Роналд Куман, утверждает sport.es. По данным источника, функционер якобы объявил об этом узкому кругу лиц, из которого и произошла утечка. Информация о словах Брайды дошла до журналиста Жоана Батиста Пастора, который и распространил ее.

Ранее предполагалось, что новым наставником "Барселоны" станет Эрнесто Вальверде, который как раз покинул пост главного тренера "Атлетика".