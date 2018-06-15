СМИ: Бэйл решил остаться в "Реале" из-за Лопетеги

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл решил остаться в клубе после того, как команду возглавил Хулен Лопетеги, сообщает ESPN. Ранее Бэйл заявлял, что может уйти в летнее трансферное окно, так как прежний главный тренер Зинедин Зидан не давал ему достаточного количества игрового времени.

По данным издания, 28-летний форвард передумал уходить и надеется, что Лопетеги будет доверять ему больше, чем Зидан.

Ранее сообщалось, что Бэйл – главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед", который готов был отдать за валлийца 110 миллионов евро. Отметим, что "Реал" рассматривал такую возможность, но хотел выручить за нападающего около 140 миллионов.

Бэйл играет за "сливочных" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 44 матча и забил 21 гол.