СМИ: Бэйл отказал "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.

По данным издания, 28-летний валлиец заявил своим друзьям, что счастлив в "Реале" и горит желанием поработать с новый главным тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги. Представители игрока передали "МЮ" отказ игрока и прервали дальнейшие переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Бэйл – главная цель "красных дьяволов" на летнее трансферное окно. Англичане были готовы отдать за нападающего около 110 миллионов евро.

Бэйл выступает за Королевский клуб с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 44 матча и забил 21 гол.