СМИ: Бэйл останется в "Реале"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл решил остаться в мадридском клубе, утверждает Sunday Express. Ранее сообщалось, что руководство "сливочных" готово продать 29-летнего валлийца.

На форварда претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако тот твердо намерен бороться за большое количество игрового времени в Мадриде.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе "сливочных" он выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Бэйл провел 9 матчей за "королевский клуб", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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