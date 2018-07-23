СМИ: Бэйл останется в "Реале"

Руководство "Реала" не намерено продавать нападающего Гарета Бэйла в это трансферное окно, утверждает Marca. 29-летний валлиец также заинтересован в продолжении выступлений за мадридский клуб, поскольку рассчитывает получать больше игрового времени после ухода нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".

Ранее сообщалось, что Бэйлом интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе мадридской команды он становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.