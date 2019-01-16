СМИ: Бэйл может покинуть "Реал" из-за брексита

Выход Великобритании из Европейского союза (брексит) ставит под вопрос будущее валлийского нападающего Гарета Бэйла в "Реале", сообщает ESPN.

Как информирует источник, если ЕС и Великобритания не смогут договориться о соглашении по поводу сотрудничества после выхода страны из Европейского союза, футболист, как и еще 800 тысяч британских граждан, может потерять право на работу в Евросоюзе. Это может случиться уже 29 марта - на эту дату на данный момент запланирован выход Великобритании из ЕС.

- Посмотрим, что случится, - сказал агент Бэйла Джонатан Барнетт. - Надеюсь, политики достигнут договоренности. Невозможно что-то планировать, учитывая эту неопределенность.

29-летний валлиец в текущем сезоне провел 23 матча за "Реал" и забил 10 мячей при пяти голевых передачах.

Все о чемпионате Испании – здесь