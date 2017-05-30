СМИ: "Бетис" хочет избавиться от Зозули

"Бетис" намерен продать нападающего Романа Зозулю, сообщает Marca. После прихода на пост наставника Кике Сентьена руководство севильской команды оповестило украинца о том, что не нуждается в его услугах. Интерес к форварду проявлет "Нью-Йорк Космос".

Напомним, Зозуля пришел в "Бетис" летом 2016 года. В составе команды он провел 6 матчей, в которых не забил ни одного гола. В январе 2017 года его в аренду взял клуб сегунды "Райо Вальекано", но из-за конфликта с ультрас клуба украинец не смог войти в состав команды. Сейчас игрок находится без игровой практики, так как не может быть заигран за другую команду до лета.