07:45 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: "Бетис" хочет избавиться от Зозули

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"Бетис" намерен продать нападающего Романа Зозулю, сообщает Marca. После прихода на пост наставника Кике Сентьена руководство севильской команды оповестило украинца о том, что не нуждается в его услугах. Интерес к форварду проявлет "Нью-Йорк Космос".

Напомним, Зозуля пришел в "Бетис" летом 2016 года. В составе команды он провел 6 матчей, в которых не забил ни одного гола. В январе 2017 года его в аренду взял клуб сегунды "Райо Вальекано", но из-за конфликта с ультрас клуба украинец не смог войти в состав команды. Сейчас игрок находится без игровой практики, так как не может быть заигран за другую команду до лета.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ros

Это тот который славаукраини?

08:18