СМИ: Бериццо станет новым главным тренером "Атлетика"

Бывший главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо возглавит "Атлетик". Как утверждает Cadena Cope, о назначении 48-летнего специалиста должны объявить в четверг.

Предыдущий наставник "басков" Хосе Анхель Зиганда был уволен из команды за неудовлетворительные результаты. В минувшем сезоне "Атлетик" занял 16-е место в чемпионате Испании.

В прошлом сезоне "Севилья" под руководством Бериццо вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В ноябре прошлого года у тренера был обнаружен рак простаты, в декабре его уволили.