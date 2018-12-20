СМИ: "Барселона" заплатит 2 миллиона евро за аренду Мурильо у "Валенсии"

"Барселона" выплатит 2 миллиона евро за аренду до конца сезона защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо​, сообщает AS.

СМИ: "Барселона" согласовала аренду защитника "Валенсии" Мурильо

"Валенсия" уладила все детали перехода с каталонским клубом. После окончании арендного соглашения у "Барселоны" будет возможность выкупить Мурильо за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец сыграл в трех матчах за "Валенсию" и не отметился результативными действиями.

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