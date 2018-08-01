СМИ: "Барселона" ведет переговоры с Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба попал в сферу интересов "Барселоны", утверждает Tuttosport. По информации издания, несколько дней назад в Лос-Анджелесе с чемпионом мира встречался его соотечественник, бывший защитник каталонцев а ныне технический директор клуба Эрик Абидаль.

Портал полагает, что "Барса" наняла Абидаля для усиления своих позиций на рынке французских игроков. Одним из таких может стать Погба, который по информации источника хочет уйти из английского клуба. Возможному трансферу мешает тот факт, что контракт 25-летнего хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Погба провел за "МЮ" 37 матчей, забив 6 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира, забив один из голов в финале в ворота Хорватии (4:2).