06:54 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: "Барселона" ведет переговоры с Бланом

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"Барселона" заинтересована в приглашении на пост главного тренера французского специалиста Лорана Блана, сообщает SFR Sport. Представители каталонского клуба провели встречу с экс-тренером "ПСЖ", который находится без работы с июня 2016 года. Ранее Блан не работал за пределами Франции, но имеет опыт знакомства с "Барселоной" в качестве игрока - в каталонском клубе он провел сезон-1996/97.

Ранее сообщалось, что в "Барселоне" не собираются продлевать контракт с главным тренером Луисом Энрике. Соглашение испанца с клубом заканчивается после этого сезона, а он сам обещал дать свой ответ по поводу продления не раньше апреля.

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