СМИ: "Барселона" увеличит сумму отступных за Бускетса и продлит контракт на два года

"Барселона" решила пересмотреть условия контракта полузащитника Серхио Бускетса, сообщает Mundo Deportivo.
Сообщается, что в контракте теперь будет увеличена сумма отступных - с 200 до 500 миллионов евро, а футболисту повысят зарплату. Также будет активирован опция продления контракта до 2023 года. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году.
30-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за "Барсу".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/