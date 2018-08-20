12:20 | Футбол — Испания

СМИ: "Барселона" увеличит сумму отступных за Бускетса и продлит контракт на два года


"Барселона" решила пересмотреть условия контракта полузащитника Серхио Бускетса, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что в контракте теперь будет увеличена сумма отступных - с 200 до 500 миллионов евро, а футболисту повысят зарплату. Также будет активирован опция продления контракта до 2023 года. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году.

30-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за "Барсу".

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/

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