СМИ: "Барселона" уведомила "Атлетико", что заплатит за Гризманна отступные в размере 100 миллионов евро

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно точно перейдет в "Барселону", утверждает Cadena SER. По данным источника, руководство сине-гранатовых уже сообщило матрасникам, что выкупит французского игрока за сумму отступных в размере 100 миллионов евро.



Напомним, что соглашение Гризманна с "Атлетико" рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за Гризманна снизится с 200 миллионов евро до 100. Из них 20 процентов отправятся "Реал Сосьедад", откуда Гризманн переехал в Мадрид.



В нынешнем сезоне 27-летний Гризманн провел за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.