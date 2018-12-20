СМИ: "Барселона" согласовала аренду защитника "Валенсии" Мурильо

"Барселона" согласовала аренду защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо с руководством "летучих мышей", сообщает Mundo Deportivo. 26-летний колумбийсий футболист должен заменить травмированного игрока каталонского клуба Самюэля Юмтити.

Условия аренды не сообщаются. Мурильо оценивается в 15 миллионов евро. Нынешний контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В текущем сезоне 26-летний колумбиец сыграл в трех матчах за "Валенсию" и не отметился результативными действиями.

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