СМИ: "Барселона" снова попробует подписать Коутинью

Руководство "Барселоны" продолжает попытки подписать контракт с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, утверждает Mundo Deportivo. Отмечается, что хавбек разочарован тем, что мерсисайдцы не хотят его отпускать.

Каталонцы знают о том, что 25-летний бразилец хочет играть в их составе, поэтому сделают еще одно предложение о переходе. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы заплатить за трансфер футболиста 129 миллионов евро.

Напомним, Коутинью выступает за "Ливерпуль" с января 2013 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.