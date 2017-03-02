СМИ: "Барселона" рассматривает кандидатуры Сампаоли и Вальверде

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли и его коллега из "Атлетика" Эрнесто Вальверде рассматриваются "Барселоной" в качестве основных кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает AS. Нынешний наставник каталонцев Луис Энрике сегодня объявил о своем уходе из клуба после этого сезона. Несмотря на это, поиски нового тренера "Барса" вела уже давно.

До прихода в "Севилью" Сампаоли работал в южноамериканских клубах, а также сборной Чили. Последних он привел к победе на Кубке Америке-2015. В этом году севильцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Команда на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата с отставанием от "Барселоны" в пять очков и одним матчем в запасе.

Вальверде, кроме "Атлетика", работал с "Эспаньолом", "Вильярреалом", "Валенсией", а также греческим "Олимпиакосом". Выводил "Эспаньол" в финал Кубка УЕФА, а "Атлетик" - в Лигу чемпионов. Имеет опыт выступлений за "Барселону" в качестве игрока. С 1988 по 1990 провел за каталонский клуб 22 матча.