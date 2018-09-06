СМИ: "Барселона" продлит контракт с Бускетсом

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс близок к продлению контракта с каталонским клубом, утверждает Mundo Deportivo. Руководство сине-гранатовых вело переговоры с 30-летним испанцем о новом соглашении в течение этого лета.

Согласно условиям контракта, сумма отступных за хавбека повысится с 200 миллионов евро до 500 миллионов евро. Кроме того, увеличится его заработная плата.

Бускетс выступает за "Барселону" с 2008 года. В составе каталонского клуба он семь раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Бускетс провел 4 матча за сине-гранатовых.

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