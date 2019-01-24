СМИ: "Барселона" предъявила Денису Суаресу ультиматум

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес может быть отстранен от работы с основной командой, если не определится со своим будущим в течение недели. Как сообщает Cadena Ser, каталонцы хотят в январе избавиться от хавбека, который провел в нынешнем сезоне всего восемь матчей.

По данным источника, клуб предложил Суаресу два варианта: либо трансфер в "Бетис" за 20 миллионов евро, либо продление контракта и аренда в "Арсенал" до конца сезона. Если Суарес не выберет ни один из этих вариантов, завершит сезон в дубле.