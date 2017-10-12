СМИ: "Барселона" предложит Месси 90 миллионов евро за новый контракт

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит 90 миллионов евро в качестве бонуса при подписании нового контракта с клубом, утверждает Daily Mail. Текущее соглашение истекает 30 июня 2018 года. Для того, чтобы сохранить воспитанника в команде, руководство "Барсы" даже готово продать права на название стадиона "Ноу Камп".

По нынешнему контракту Месси получает 40 миллионов евро в год, при продлении соглашения сумма вырастет примерно до 60 миллионов.

Месси провел в "Барселоне" всю профессиональную карьеру, завоевал с клубом 30 трофеев, а также стал пятикратным обладателем "Золотого мяча".