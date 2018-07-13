СМИ: "Барселона" поборется с "Реалом" за Эдена Азара

Нападающий "Челси" Эден Азар является главной трансферной целью "Барселоны" на летний период переходов, утверждает Sport.es. За 27-летнего бельгийца каталонцам предстоит бороться с "Реалом", который рассматривает этого игрока в качестве замены перешедшему в "Ювентус" Криштиану Роналду.

По информации источника, сине-гранатовые переключились на Азара после того, как им не удалось подписать контракт с Антуаном Гризманном – французский форвард решил остаться в "Атлетико" и подписал с "матрасниками" новый контракт.

Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе "Барселоны" к полузащитникам "Челси" Виллиану и Н`Голо Канте.

Отметим, что в летнее трансферное окно "Барселона" уже совершила два трансфера – из "Гремиу" в испанский клуб перешел полузащитник Артур Мелу, из "Севильи" в каталонскую команду перебрался защитник Клеман Лангле.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. За это время он провел в составе "синих" 300 матчей, забив 89 голов. Вместе с лондонцами он завоевал пять трофеев, включая два титула чемпиона Англии. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость бельгийца, по данным transfermarkt.de, составляет 110 миллионов евро.