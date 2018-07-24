СМИ: "Барселона" перехватила Малкома у "Ромы"

"Барселона" договорилась с "Бордо" о трансфере полузащитника Малкома, утверждает Goal. По информации источника, испанский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 41 миллион евро. Контракт хавбека с новым клубом будет рассчитан до лета 2023 года.

Примечательно, что накануне французский клуб сообщал о переходе хавбека в "Рому" за 36 миллионов евро, но затем получил предложение от сине-гранатовых. Игрок должен был отправиться в Рим, где его уже готовились встречать болельщики "Ромы" – на месте они узнали об отмене рейса.

По данным Sky Sports, непосредственно перед вылетом "Бордо", получив предложение "Барселоны", заблокировал переход Малкома в итальянский клуб.

Малком выступает за "Бордо" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 36 матчей, забив 12 мячей.