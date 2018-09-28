СМИ: "Барселона" осталась без Юмтити на несколько месяцев из-за травмы

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Юмтити из-за травмы пропустит несколько месяцев. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, у футболиста повреждение связок левого колена. Если информация подтвердится, у "Барсы" на ближайшие месяцы пока остаются три здоровых центральных защитника - Клеман Лангле, Томас Фермален и Жерар Пике. Соответственно, игрок не сможет помочь и сборной Франции в матчах Лиги наций.

24-летний француз в текущем сезоне провел семь матчей за "Барсу" и сделал одну голевую передачу.

Все о чемпионате Испании - здесь.

Турнирная таблица чемпионата.