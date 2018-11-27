20:10 | Футбол — Испания

СМИ: "Барселона" не планирует продавать Дембеле

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Нападающий "Барселоны"  Усман Дембеле хочет остаться в клубе. Как утверждает ESPN, сине-гранатовые также не намерены расставаться с 21-летним французом. 

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" обеспокоена зависимостью Дембеле от компьютерных игр и фастфуда. Клуб выражал недовольство его отношением к работе.

Испанские СМИ сообщали о возможной продаже французского форварда в январе за 89 миллионов фунтов стерлингов. 

В текущем сезоне Дембеле провел 16 матчей за "Барселону", забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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