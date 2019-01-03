СМИ: "Барселона" нашла замену Вальверде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может покинуть клуб после завершения сезона. Контракт 54-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2019 года.

"Барселона" рассматривает ряд кандидатов на замену Вальверде. Как утверждает Marca, основным претендентом на пост главного тренера каталонского клуба является рулевой "Бетиса" Кике Сетьен. Кроме того, в список сине-гранатовых входят бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, наставник сборной Голландии Роналд Куман, а также экс-полузащитник каталонского клуба Хави.

"Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 37 очков после 17 туров.

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