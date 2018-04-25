СМИ: "Барселона" намерена купить Маркоса Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Goal. По информации источника, каталонцы рассматривают игрока обороны "синих" в качестве потенциальной замены Жерару Пике, которому в феврале 2019 года исполнится 32 года.

Отмечается, что воспитанник "Реала" не играл в центре обороны с 2016 года, когда перешел из "Фиорентины" в "Челси".

Напомним, контракт Алонсо с английским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 35 миллионов евро. В сезоне-2017/18 защитник принял участие в 43 матчах, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи. Ассоциация футболистов-профессионалов Англии (PFA) включила его в символическую сборную.