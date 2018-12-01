СМИ: "Барселона" может продать права на название "Камп Ноу" фармацевтической компании

Стадион "Барселоны" "Камп Ноу может быть назван в честь спонсора, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, есть несколько кандидатов на то, чтобы дать стадиону название своей компании. Фаворитом на данный момент является фармацевтическая компания Grifols, базирующаяся в Каталонии.

О сумме потенциального соглашения пока неизвестно. По данным издания, "Барселона" хочет продать название стадиона на 20 лет и существенно пополнить свой бюджет благодаря рекламному контракту.

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