СМИ: "Барселона" может переключиться на Салаха, если не купит Гризманна

"Барселона" рассматривает вариант приобретения нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в том случае, если каталонцам не удастся приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает As.

Гризманн все еще не решил, остаться ли ему в мадридском клубе или перейти в стан сине-гранатовых, поэтому каталонцы присматриваются к Салаху. По данным издания, представители 25-летнего египтянина уже начали с клубом предварительные переговоры о возможном трансфере. При этом "Ливерпуль" не намерен отпускать своего лидера в это трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что Салах – одна из главных целей "Реала" на лето.

В завершившемся клубном сезоне в АПЛ Салах установил рекорд по количеству голов , отличившись в 36 матчах 32 раза.