СМИ: "Барселона" и "Реал" поборются за Неймара

"Барселона" и "Реал" интересуются форвардом "ПСЖ" Неймаром, сообщают испанские СМИ. Напомним, что бразилец уже играл за "Барсу".

По данным Marca, "Барселона" не против вернуть футболиста, однако с этим у них могут возникнуть проблемы из-за финансового аспекта - клуб много потратил на приобретение новых игроков и на их зарплаты. Преимущество в этом плане у "Реала" - деньги на трансфер у них есть. Президент клуба Флорентино Перес заинтересован в нем.

26-летний нападающий перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за миллиона евро. За анлогичную сумму парижский клуб готов отпустить его. В текущем сезоне футблист провел 16 матчей за "ПСЖ" и забил 13 мячей при семи голевых передачах.

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