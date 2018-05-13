14:52 | Футбол — Испания

СМИ: "Барселона" и "Атлетико" договорились о трансфере Гризманна

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"Барселона" и "Атлетико" договорились о трансфере нападающего мадридцев Антуана Гризманна в Каталонию, утверждает sport.es. По данным источника, "Барселона" готова заплатить "Атлетико" даже большую сумму, чем прописана в контракте француза. Речь идет о 120 миллионах евро, тогда как сумма отступных составляет 100 миллионов.

"Барселона" предложит Гризманну контракт на пять лет. Причем его зарплата в Каталонии будет ниже, чем та, что предлагает "Атлетико", если француз согласится продлить договор.

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