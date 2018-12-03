СМИ: "Барселона" будет настаивать на операции, если состояние Юмтити не улучшится через месяц

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити​ отказался от операции на левом колене, сообщают испанские СМИ. Ранее стало известно, что игрок отправится в Катар для того, чтобы пройти консервативное лечение.

Как информирует Sport.es, клуб дал футболисту срок до 6 января, чтобы восстановиться. Если ему не станет лучше, "Барселона" будет настаивать на хирургическом вмешательстве и выйдет на трансферный рынок.

Француз получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:2). В текущем сезоне 25-летний футболист провел восемь матчей и сделал одну голевую передачу.

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