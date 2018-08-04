СМИ: Бакка, которым интересуется "Локомотив", может перейти в "Вильярреал" за 10 миллионов евро

"Милан" больше не рассчитывает на форварда Карлоса Бакку после подписания нападающего Гонсало Игуаина, утверждает Lа Gazzetta dello Sport. По информации источника, в услугах 31-летнего колумбийца заинтересован "Вильярреал", за который игрок выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Отмечается, что "Милан" готов расстаться с Баккой за 10 миллионов евро. Ранее "СЭ" сообщал, что к форварду проявляет интерес "Локомотив".

В чемпионате Испании-2017/18 у Бакки в 35 матчах за "Вильярреал" 15 голов и 6 результативных передач.

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