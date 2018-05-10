СМИ: "Атлетико" заинтересован в Агуэро

"Атлетико" рассматривает возможность приобретения нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Radio Marca.

По данным издания, представители клуба и футболиста встречались, чтобы обсудить возможный переход 29-летнего форварда в стан мадридцев. Отмечается, что Агуэро может стать одним из вариантов замены форварда "матрасников" Антуана Гризманна, который, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Агуэро и его представители не дали четкого ответа, поскольку футболист восстанавливается после травмы колена и думает только о грядущем чемпионате мира.

Напомним, что нападающий выступал за "Атлетико" с 2006 по 2011 годы, откуда и перешел в "Манчестер Сити".