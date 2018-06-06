СМИ: "Атлетико" провел переговоры с агентом Кавани

Представители "Атлетико" встретились с агентом нападающего "ПСЖ" Эдинсоном Кавани и обговорили возможный переход уругвайца в стан мадридцев, сообщает Football Espana со ссылкой на El Mundo Deportivo.

По данным издания, 31-летний форвард рассматривается в качестве замены Антуану Гризманну, который может покинуть "Атлетико" этим летом. Как отмечается, ранее главный тренер "матрасников" Диего Симеоне имел длительную телефонную беседу с Кавани, в ней уругваец выразил желание играть в одной команде с соотечественниками Диего Годином и Хосе Хименесом.

Однако, по информации СМИ, если Гризманн решит остаться, то переход Кавани не состоится вовсе.

Напомним, уругваец играет за "ПСЖ" с 2013 года. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории команды, а также завоевал 18 титулов. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.