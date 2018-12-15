СМИ: "Атлетико" нашел замену Облаку

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в "Атлетико". Как утверждает портал Goal, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне рассматривает 19-летнего итальянца в качестве замены вратарю Яну Облаку.

25-летний словенец в скором времени может перейти в "ПСЖ". Контракт Доннаруммы с "Миланом" рассчитан до 2021 года. Отступные за голкипера составляют от 70 до 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 15 матчей за "Милан", в которых пропустил 18 голов. Облак принял участие в 22 встречах, пропустив 18 мячей.

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